Почти 40 тысяч жителей прошли диспансеризацию после ковида в Подмосковье

Более 39,9 тысячи переболевших ковидом жителей уже прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье. Она доступна для всех совершеннолетних, но со второго месяца после выздоровления.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, полную диспансеризацию проводят в два этапа.

Сначала выполняют биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, измеряют кислород в крови.

На второй этап пациента отправят, если это потребуется. Там уже сделают компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен и Эхо-КГ.

Коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесенной болезни необходим осмотр Светлана Стригункова.

Пациенты смогут записаться на диспансеризацию как через областной портал «Госуслуги», так и в медицинском центре по месту своего прикрепления.