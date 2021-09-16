Почти 20 тысяч жителей прошли диспансеризацию после ковида в Подмосковье

Почти 20 тысяч переболевших коронавирусной инфекцией жителей прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье. Ее проводят в два этапа. Сначала делают биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки и другие процедуры.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, из почти 20 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, более 1,4 тысячи взяли на диспансерное наблюдение.

Коронавирус — опасное заболевание, которое поражает различные системы организма. Оно может спровоцировать тромбозы, сердечную недостаточность, болезни органов дыхания Светлана Стригункова.

На первом этапе измерят и насыщение крови кислородом. А уже на втором, если он потребуется, сделают компьютерную томографию легких, Эхо-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут жители старше 18 лет, переболевшие ковидом, через два месяца после выздоровления.

Для этого необходимо записаться на портале «Госуслуги» или обратиться в медицинский центр по месту прикрепления.