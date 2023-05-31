Подмосковье 31 мая 2023, 12:05 Диспансеризация помогла 62-летнему пациенту в Одинцове выявить рак легких и вовремя пройти лечение Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина 62 лет обратился в поликлинику Одинцова для прохождения диспансеризации. Он рассказал врачам, что уже несколько недель испытывает боли в области груди. После проведенных исследований у пациента выявили рак легких.

Компьютерная томография грудной клетки показала большую опухоль правой плевральной полости с распространением на несколько ребер. Биопсия подтвердила рак.

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«Мы провели консилиум и выработали хирургическую тактику. Удалили опухоль правого легкого и пораженные ткани. Также удалены лимфатические узлы средостения, выполнена пластика ребер композитными имплантами. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и торакальной онкологии Одинцовской больницы Александр Коротаев.

Послеоперационный период у пациента протекал благоприятно, на седьмые сутки мужчина был выписан. Пациенту показано дальнейшее лечение лекарствами. Сейчас он проходит курс химиотерапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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