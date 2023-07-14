Подмосковье 14 июля 2023, 12:33 Директор института ядерных исследований в Дубне рассказал о развитии отечественной науки в условиях санкций Unsplash

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Ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне вносят большой вклад в развитие потенциала российских наукоградов для ускорения научно-технологического развития России. На форуме будущих технологий «Вычисления и связь „Квантовый мир“» обсудили реализацию передовых международных проектов и развитие отечественной науки в условиях санкций.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников рассказал о партнерстве отечественных ученых с зарубежными коллегами. Несмотря на непростую международную обстановку и санкции, сотрудники института продолжают реализовывать передовые международные проекты. По словам Трубникова, сотрудничество с зарубежными коллегами будет продолжаться, поскольку исследователи понимают, что их открытия переживут любой политический кризис.

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«Россия должна в течение ближайших 10-15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что технологический суверенитет является не полной самодостаточностью, а безопасностью в жизненно важных сферах страны. На форуме спикеры пришли к выводу, что Россия по-прежнему достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву показали уникальные проекты учеников «Изобретариума» в Реутове. Свыше 1,7 тысячи детей занимаются программированием, робототехникой, 3D-моделированием и многими другими направлениями.

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