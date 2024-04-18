Подмосковье 18 апреля 2024, 15:45 «Диктант Победы» напишут в Лобне 26 апреля Медиасток.рф

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В преддверии празднования Дня Победы, жители городского округа Лобня смогут проверить и пополнить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в международной акции «Диктант Победы». Мероприятие состоится 26 апреля.

Участники акции во время «Диктанта Победы» ответят на 30 вопросов, охватывающих наиболее значимые события и персоналии Великой Отечественной войны.

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В этом году центральной площадкой для написания диктанта станет художественная галерея имени Коробкова. Ранее мероприятие хотели провести в музее истории города, но локацию решили поменять.

Присоединиться к акции смогут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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