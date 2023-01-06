06 января 2023, 12:52
«Диета и прогулки». Жителям Подмосковья напомнили, как прийти в форму после новогодних праздников
Эндокринолог Новикова дала рецепт восстановления формы после обильного застолья за три дня
Переедание за праздничным столом может стать причиной обострения многих хронических заболеваний. Врач-эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова объяснила, как восстановить форму после новогоднего застолья за три дня.
«После продолжительного застолья нужно держать под рукой минеральную воду, так как она помогает переварить пищу», — отметила врач.
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Новикова уточнила, что бутылку необходимо открыть заранее, чтобы выпустить газ. Сразу выпивать всю воду нельзя. С лечебной целью надо принимать минералку небольшими порциями, растянув пол-литра на целый день.
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Эндокринолог напомнила о пользе разгрузочных дней, рацион которых должен состоять из овощей и фруктов, нежирного мяса или рыбы, каши и нежирного творога.
От острых приправ и майонеза врач посоветовала отказаться в восстановительный период. По ее словам, диету необходимо дополнить физической активностью — посещением бассейна или длительными прогулками.
«Трехдневного соблюдения этих рекомендаций будет достаточно, чтобы прийти в себя после обильного переедания», — резюмировала врач.
Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин ранее назвал основное правило поведения за столом на зимних праздниках.
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