Подмосковье 06 января 2023, 12:52 «Диета и прогулки». Жителям Подмосковья напомнили, как прийти в форму после новогодних праздников Эндокринолог Новикова дала рецепт восстановления формы после обильного застолья за три дня Пресс-служба губернатора Московской области

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Переедание за праздничным столом может стать причиной обострения многих хронических заболеваний. Врач-эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова объяснила, как восстановить форму после новогоднего застолья за три дня.

«После продолжительного застолья нужно держать под рукой минеральную воду, так как она помогает переварить пищу», — отметила врач.

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Новикова уточнила, что бутылку необходимо открыть заранее, чтобы выпустить газ. Сразу выпивать всю воду нельзя. С лечебной целью надо принимать минералку небольшими порциями, растянув пол-литра на целый день.

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Эндокринолог напомнила о пользе разгрузочных дней, рацион которых должен состоять из овощей и фруктов, нежирного мяса или рыбы, каши и нежирного творога.

От острых приправ и майонеза врач посоветовала отказаться в восстановительный период. По ее словам, диету необходимо дополнить физической активностью — посещением бассейна или длительными прогулками.

«Трехдневного соблюдения этих рекомендаций будет достаточно, чтобы прийти в себя после обильного переедания», — резюмировала врач.

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин ранее назвал основное правило поведения за столом на зимних праздниках.