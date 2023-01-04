Подмосковье 04 января 2023, 11:33 «Не пить вообще». Названо основное правило поведения за столом на зимних праздниках Главный нарколог Подмосковья дал советы, как сохранить форму после череды праздников РИА «Новости»

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Стол в России во время зимних праздников трудно представить без изобилия разнообразных алкогольных напитков. Но лучше поберечь свой организм и отказаться от наполненных бокалов. Об этом напомнил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Самый главный совет — не пить вообще, ведь безопасных доз алкоголя не существует. Однако если вы все-таки выпиваете во время праздничных посиделок, нужно запомнить несколько основных правил», — пояснил он.

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По словам Холдина, вреднее всего крепкий алкоголь. Лучше заменить водку или абсент сухим вином или шампанским. Пить спиртное на голодный желудок не стоит, так как это приводит к более быстрому опьянению. Также не нужно устраивать праздничный «алкогольный марафон» — лучше ограничиться одним-двумя бокалами.

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«И конечно, не забывайте двигаться, гулять и делать паузы во время застолья, так вы дадите организму небольшую передышку и меньше выпьете», — напомнил нарколог.

На улице, добавил специалист, лучше не согреваться горячими алкогольными напитками: вопреки расхожему мнению, они только охлаждают организм.

От неприятных ощущений после вечера за обильным столом избавит утренний контрастный душ и полезный завтрак с горячим травяным чаем с лимоном.