Девушка-боксер из Подмосковья стала чемпионкой России и Европы

Отправить в нокаут она может с одного удара. Дарима Сандакова в свои 25 — чемпионка по боксу в России и в Европе, входит в состав сборной. И мечтает представить страну на Олимпиаде!

А началась история Даримы с грандиозного поражения.

«На ринге законы, которые действуют в обычной жизни, они не действуют. То есть либо ты, либо тебя. У меня тогда первый фингал был, до этого никогда не было синяков. Я решила остаться, натренироваться и решила, вот так натренируюсь, что просто ее побью», — вспоминает Дарима Сандакова.

Источник фото: телеканал «360»

Дарима крушит стереотипы о боксерах. Получила высшее образование, увлекается психологией и пишет стихи. Девушка уже 7 лет выступает за Дмитров, является мастером спорта международного класса по боксу.

Источник фото: телеканал «360»

Главный наставник Даримы — заслуженный тренер Ашот Гаракян. Он всегда рядом с любимой воспитанницей. Тренировки у спортсменки — три раза в день. Как она успевает все совмещать и чем еще увлекается в редкие свободные минуты, смотрите в сюжете «360».