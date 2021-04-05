Неонатологи Балашихи спасли девочку весом 420 г. Она выросла и поздравила их с праздником

Арина Гусева живет в Балашихе. При рождении она весила 420 граммов. Ее спасли неонатологи Московского областного перинатального центра. Сейчас девочке пять лет, в профессиональный праздник она поздравила тех, кто дал ей возможность жить.

Источник фото: телеканал «360»

Арина родилась с весом 420 граммов. Родители девочки до сих пор называет чудом то, что случилось с их семьей.

«Арина у нас родилась шестимесячная, на 25-й неделе, вес — 420 граммов, 26 сантиметров. Тяжело было, я даже не знала, кто у меня в животике был, мальчик или девочка, узнала только на третьи сутки», — рассказала Татьяна Гусева, мама Арины.

Полтора месяца Арина находилась на ИВЛ. Органы ребенка были не готовы к жизни в большом мире — в первые недели ей сделали операцию на глазах. Девочку выхаживали в специальном кувезе, который имитировал утробу матери. Родители сутками дежурили возле реанимации. Во всем отделении для недоношенных их дочка была самой маленькой.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мы подходили к кувезу, в бокс, она постоянно улыбалась папе. Приходили в реанимацию, подходили к боксу, у нее поднималось давление, пульс. Врачи несколько раз перед нами прибегали, нас отгоняли, потом выяснили, что это она так реагирует на наш приход», — сказала Татьяна Гусева.

Сейчас Арине пять, она живет, как все дети, она ходит в детский сад, любит смотреть мультики и рисовать. В День неонатолога, специалиста по новорожденным, она приготовила подарок для врачей, которые спасли ей жизнь. Профессиональный праздник отмечают в России 5 апреля.

Подарок Арины отправится в Московский областной перинатальный центр в Балашихе. Именно там выходили девочку. Арину врачи до сих пор помнят, хотя каждый день в этих стенах рождаются десятки недоношенных детей. Самый маленький был весом 380 граммов.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше врачи, которые занимались крохами, относились к категории педиатров. Но с 1987 года в советских больницах появилась специализация неонатолога. Именно эти врачи осматривают ребенка в первые секунды жизни.

«При рождении функция неонатолога — это оценка состояния новорожденного малыша по шкале Апгар знаменитой, оцениваем по двум показателям, дальше — по физическим показателям и его состояние», — пояснила Мария Морозова, заведующая отделением новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» города Балашихи.

В Балашихе работает самое большое отделение для недоношенных детей в Подмосковье. Здесь же спасают и детей с асфиксией. В отделении 30 коек. В кувезах темно и поддерживается особая температура.

«Поступают дети, которые пережили при рождении кислородное голодание, поступают к нам, привозится бригада, есть транспорт, аппарат для охлаждения, дети охлаждаются до 33-34 градусов, что позволяет предотвратить гибель клеток головного мозга», — уточнила Анастасия Петрова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» города Балашихи.

Источник фото: телеканал «360»

С каждым годом врачи спасают все больше недоношенных детей. В лаборатории в специальном аппарате смешивают «коктейли» — составы питательных веществ для новорожденных, которые еще не умеют сами есть. Никаких погрешностей и бактерий. С каждым годом технологии помогают выжить все большему числу недоношенных детей.

«Количество детей, которые выживают и имеют отдаленно очень хорошие результаты, их больше. Благодаря технологии, наличию оборудования, благодаря врачам это становится возможным», — рассказала Анастасия Петрова.

В перинатальном центре в Балашихе также делают операции на сердце — принимают маленьких пациентов со всей Московской области.