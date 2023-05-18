Подмосковье 18 мая 2023, 18:23 Детскую площадку в Красногорске привели в порядок при содействии ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья помогли привести в порядок детскую площадку в Красногорске. ГУСТ регулярно следит за состоянием мест, где играют дети и контролирует оперативное устранение выявленных дефектов.

В этот раз детскую площадку привели в порядок в селе Ильинском Красногорского округа на улице Набережной. Ранее о проблеме сообщили жители в городском Telegram-канале. Они попросили покрасить игровые элементы и устранить дефекты оборудования.

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«В ходе выездного обследования инспекторский состав территориального отдела № 12 зафиксировал нарушения и передал их в работу ответственной организации. В результате сотрудники МБУ „Красногорская городская служба“ произвели ремонтные работы и устранили замечания: качели починили, отдельные элементы покрасили», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Всего за май в Подмосковье устранили свыше 1,7 тысячи недочетов на детских площадках. По словам министра, в местах, где необходим ремонт оборудования, используются специальные наклейки для оповещения граждан о поломке и сроке ее устранения.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что Главное управление содержания территорий региона получило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства в мае.

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