Детское отделение появится в поликлинике № 3 в Балашихе

К поликлинике № 3 в Балашихе после капитального ремонта будут прикреплены 20 тысяч жителей. Об этом рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время выездного совещания с главой округа Сергеем Юровым.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Важная программа по восстановлению учреждений здравоохранения. В этом здании откроется и детское отделение. Почти 16 тысяч населения будет прикреплено к данной поликлиники, а также четыре тысячи детей. Штат будет укомплектован всеми специалистами, в том числе узкопрофильными», — сообщил Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

В поликлинике проведут полную перепланировку. Это позволит разместить в помещении еще и детское отделение поликлиники, для которого оборудуют отдельный вход.

Источник фото: телеканал «360»

Во время ремонта обновят все — от кровли до коммуникаций. Кабинеты оснастят новой мебелью, а также установят новое оборудование для рентгена и аппарат УЗИ.

«Детская поликлиника в микрорайоне Балашиха-3 находится на первом этаже жилого дома, капитальный ремонт поликлиники поможет нам перевести пять педиатрических участков в это здание. Все будет сделано по современным стандартам», — рассказал глава округа Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

Поликлинику № 3 закрыли на ремонт в марте 2022 года. Открытие медучреждения планируют до конца 2022 года. Сейчас медицинский персонал учреждения временно принимает пациентов в городских поликлиниках № 1 и 6.

Ранее сообщалось о скором завершении строительства школы на 1775 мест в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Здание полностью построено, на территории заканчивается благоустройство. Мебель и оборудование уже расставляются по кабинетам.