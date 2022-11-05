Детский турнир по мини-футболу прошел в Котельниках | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 22:06 Детский турнир по мини-футболу прошел в Котельниках

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Детский турнир по мини-футболу прошел в Котельниках. В нем приняли участие четыре команды в возрасте восьми-девяти лет. Соревнования были организованы по инициативе Молодежного парламента Котельников и спортивной школы «Котельники».

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Детский турнир по мини-футболу прошел в Котельниках. В нем приняли участие четыре команды в возрасте восьми-девяти лет.

В команде играют 5 человек, и вратарь. Каждый матч по 20 минут. Со спортивной точки зрения, в таком виде игра требует большего мастерства. Передачи короткие, голы быстрые. Но здесь на первый план выходит больше старание футболистов, чем техника.

«Самое главное, чтобы все ребята были довольны и счастливы. Это в первую очередь, для них. А результат придет», — сказал тренер спортивной школы «Котельники» Павел Кирьянов.

По результатам соревнований первое место завоевал футбольный клуб «Торпедо» из Люберец, второе — СШ «Орбита-Юниор» из Дзержинска, третье место — юные футболисты из спортивной школы «Котельники», а четвертое — ФК «Урожай» из поселка Томилино.

Также были отмечены ребята, проявившие себя ярче других, в номинациях: лучший вратарь, защитник, бомбардир и игрок.

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