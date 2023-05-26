Подмосковье 26 мая 2023, 16:01 Детский центр «Галактика» отремонтируют в Мытищах к концу года

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В здании НИИ овощного хозяйства в сквере Стрекалова в Мытищах идет ремонт. К концу года там откроется детско-юношеский центр «Галактика».

Сейчас строители завершают работу над фасадом и кровлей, внутри ведут демонтаж, после которого приступят к отделке. Основная задача — сохранить изначальный стиль ампир.

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На базе «Галактику» будут работать три секции: «Станция юных техников», «Турист» и «Солнечный круг». Там дети будут заниматься по шести направлениям: от спортивного до социально-педагогического.

Центр будет готов открыть свои двери в конце 2023 года.

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