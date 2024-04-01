Подмосковье 01 апреля 2024, 16:51 Детский сад «Василек» в Одинцове откроют после капремонта через месяц

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Детский сад № 55 «Василек», расположенный в Одинцовском округе, готовится к открытию после проведения капитального ремонта. Работы на объекте вышли на финальную стадию, специалистом осталось только завершить благоустройство территории учреждения.

В Большевяземском отделении Голицынской школы № 2, школы № 2 имени Пронина в Звенигороде и в детском саду № 65 в Одинцове капремонт закончится в августе этого года, а уже в сентябре учебные заведения будут готовы принять воспитанников.

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На совещании по строительству и капремонту объектов образования глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил, что сейчас в муниципалитете одновременно строится четыре школы — в микрорайоне Восточный в Звенигороде, в Горках-2 и Немчиновке и в Одинцове.

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