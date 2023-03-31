Подмосковье 31 марта 2023, 09:49 Детский сад в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске откроют к сентябрю

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Детский сад на 180 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка» в Подольске откроют к сентябрю. Сейчас строительная готовность здания составляет 45%.

Застройщик «Квартал-инвестстрой» возводит объект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Рабочие уже полностью построили стены, подвели внешние инженерные сети и приступили к внутренней отделке в подвальных помещениях.

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На территории вокруг сада проводится вертикальная планировка. Когда погода будет подходящей, строители приступят к благоустройству. Подрядчик также заказал оборудование для внутренних инженерных коммуникаций.

«Заказан тепловой пункт, вентиляционные машины. Будет приходить — начнем монтаж. В пике будет до 120 человек (задействованных на стройке рабочих — прим. ред.), для такого объекта это очень много», — рассказал генеральный директор ООО «Стройгрупп» Дмитрий Губин.

Памятная капсула в основание нового детского сада была заложена всего полгода назад — в августе 2022 года, а уже к июлю этого года современное трехэтажное здание с учебными и игровыми классами, спальнями и столовой сдадут в эксплуатацию. Для детей новый сад откроется в сентябре.

Готовность объекта проверил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков. Он пообещал еще раз посетить строительную площадку соцобъекта, а также осмотрел несколько многоквартирных домов в жилом комплексе.

В рамках застройки второй очереди жилого комплекса «Новая Щербинка» по проекту предусмотрен еще один детский сад и школа. Новый микрорайон будет состоять из 20 домов, которые возводятся в три очереди. Первая уже готова.

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