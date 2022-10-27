Детский сад в ЖК «Домодедово парк» передали в муниципальную собственность | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:11 Детский сад в ЖК «Домодедово парк» передали в муниципальную собственность

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Детский сад «Мечта» в ЖК «Домодедово парк» передали в собственность округа Домодедово. В нем смогут заниматься до 250 детей, рассказали в Минжилполитики региона.

Детский сад возвели за счет группы компаний «Град». Министерство обеспечило его передачу муниципалитету.

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Учреждение посещают 11 групп детей с двух до семи лет и две группы с 1,5 до трех лет. Для них создали раздевалки, игровые, санузлы, спальни и буфеты. За здоровьем воспитанников следят в кабинете врача. Кроме того, в саду обустроили залы для кружков, занятий спортом и музыкой, а территорию озеленили и благоустроили.

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