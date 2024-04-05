Подмосковье 05 апреля 2024, 10:59 Детский сад в ЖК «1-й Южный» построят в Ленинском округе к 2026 году ГК ФСК

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Детский сад на 330 мест пстроят в жилом комплексе «1-й Южный» Ленинского округа. Его планируют открыть в 2026 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, детский сад построят в деревне Тарычево в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств. Площадь трехэтажного здания составит 4,6 тысячи квадратных метров. Для воспитанников обустроят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, медблок, столовую и другие помешения. На территории проведут благоустройство, установят теневые навесы, площадки для игр и спорта.

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Жилой комплекс находится в километре от МКАД по трассе М-4 «Дон». Проект включает 14 домов на 11,9 тысячи квартир, а также три детских сада, две школы и поликлинику. ЕГо планируют полностью достроить к 2031 году.

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