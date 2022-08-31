Детский сад в подмосковном ЖК «Люберецкий» начнут строить в сентябре

Первого сентября начнется строительство детского сада на территории жилого комплекса «Люберецкий» в городском округе Люберцы. Застройщик возведет объект на собственные средства.

Ранее в этом ЖК уже были построены и введены в эксплуатацию детский сад на 250 мест и школа на 1500 мест. Сейчас начнут строить еще один детсад, а в первом квартале 2023 года планируется начать возведение поликлиники на 300 посещений в смену. Все эти социальные объекты возводятся за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории.

В здании будущего детского сада разместят 12 групповых, просторные игровые, спортивный и музыкальный залы, кружковую комнату, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда.

Кроме того, застройщик (компания «ПИК») планирует организовать полноценное благоустройство прилегающей территории — здесь высадят разнообразные деревья и кустарники, обустроят спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами для занятий на свежем воздухе.

Новый детский сад планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Дошкольное учреждение создаст 75 новых рабочих мест для местных жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Ленинском округе. Он осмотрел детский сад, который готовят к открытию 1 сентября, и убедился в его способности принять воспитанников.