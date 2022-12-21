Подмосковье 21 декабря 2022, 17:50 Детский сад в подмосковном микрорайоне Щелково-7 построят к 2025 году

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Земельный участок площадью один гектар выделили под строительство нового детского сада вблизи улицы Неделина в Щелкове. Учреждение, рассчитанное на 240 мест, планируется открыть в 2025 году.

«Здание в микрорайоне Щелково-7 возведут в рамках подмосковной программы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“. Для этих целей мы предоставили один гектар областной земли в постоянное пользование», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Новый сад позволит снизить дефицит мест в дошкольных учреждениях Щелкова. На объекте будет создано 76 новых рабочих мест.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что еще 56 социальных объектов откроются в регионе в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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