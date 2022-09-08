Детский сад в деревне Погорелки в Мытищах построят в 2023 году | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Подмосковье

08 сентября 2022, 12:55

Детский сад в деревне Погорелки в Мытищах построят в 2023 году

Читать 360tv в

Жизнь семей с детьми в деревне Погорелки в Мытищах скоро станет комфортнее. Там началось строительство нового детского сада. Сейчас работы только стартовали, строители возводят фундамент. О ходе строительства рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«На строительной площадке выполняются работы по устройству фундамента, вертикальной планировке территории. Сдать объект планируется в 2023 году», — сказал Владимир Локтев.

Реклама

Детский ад будет достаточно большим, в нем разместятся сразу три группы. Там также оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для игр и отдыха. В целом в детский сад смогут ходить 320 воспитанников. Общая площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров.

Реклама

Благоустроят и прилегающую территорию — там построят игровые площадки, на которых установят малые архитектурные формы для детей разных возрастов. Площадь озеленят, там посеют траву, посадят деревья и кусты. Отдельное внимание при строительстве и благоустройстве будут уделять тому, чтобы дети находились в комфортной и безопасной среде.

Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мытищи

Детские сады

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама