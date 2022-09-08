Детский сад в деревне Погорелки в Мытищах построят в 2023 году | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Детский сад в деревне Погорелки в Мытищах построят в 2023 году pixabay.com

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Жизнь семей с детьми в деревне Погорелки в Мытищах скоро станет комфортнее. Там началось строительство нового детского сада. Сейчас работы только стартовали, строители возводят фундамент. О ходе строительства рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«На строительной площадке выполняются работы по устройству фундамента, вертикальной планировке территории. Сдать объект планируется в 2023 году», — сказал Владимир Локтев.

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Детский ад будет достаточно большим, в нем разместятся сразу три группы. Там также оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для игр и отдыха. В целом в детский сад смогут ходить 320 воспитанников. Общая площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров.

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Благоустроят и прилегающую территорию — там построят игровые площадки, на которых установят малые архитектурные формы для детей разных возрастов. Площадь озеленят, там посеют траву, посадят деревья и кусты. Отдельное внимание при строительстве и благоустройстве будут уделять тому, чтобы дети находились в комфортной и безопасной среде.

Ранее стало известно, что новый детский сад в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове появится к декабрю этого года, а школа — к началу осени 2023-го. Об этом на строительной площадке рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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