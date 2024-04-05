Подмосковье 05 апреля 2024, 14:40 Детский сад «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках достроят к сентябрю Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Детский сад «Радуга» в микрорайоне Новые Химки сдадут к сентябрю 2024 года. Ход строительства проверил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Дошкольное учреждение на Юбилейном проспекте открыли свыше 50 лет назад. Оно уже давно нуждалось в капитальном ремонте. Здание снесли, и теперь на его месте строят новый трехэтажный комплекс. Вместимость детского сада увеличится в два раза.

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«Объект будет отвечать всем современным нормам и стандартам. Здесь будут просторные группы, музыкальный и физкультурный залы — все, для того чтобы наши юные химчане учились и развивались в комфортных условиях», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Сейчас возводят третий этаж, а к концу апреля начнется монтаж инженерных сетей и внутренние работы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Формируя народную программу партии „Единая Россия“, мы с жителями обсудили много предложений касательно развития инфраструктуры в Новых Химках. Новый детский сад позволит значительно снизить социальную нагрузку на уже существующие учреждения дошкольного образования в микрорайоне», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Площадь нового здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Каждая группа для детей от полутора до семи лет будет оборудована игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом.

«Чтобы не прерывать учебный процесс, детей на время ремонта распределили по другим детским садам. После открытия они вновь вернутся сюда, но уже в полностью обновленные и современные группы. Родители, дети и воспитатели с нетерпением ждут открытия», — отметила заместитель заведующей детского сада № 9 Екатерина Ногай.

После всех строительных работ территорию благоустроят: оборудуют игровую и спортивные зоны и установят теневые навесы.

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