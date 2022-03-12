Детский сад для 400 детей построят в микрорайоне «Новая Трехгорка» Одинцова

Детский сад появится в микрорайоне «Новая Трехгорка» Одинцова Московской области, сообщил глава городского округа Андрей Иванов. Проектные работы уже завершились.

«Буквально на следующей неделе мы выдаем разрешение на строительство детского сада в „Новой Трехгорке“. Можно приступать к подготовительным процессам и двигаться по графику», — рассказал Иванов.

В Одинцове также продолжается строительство учебного комплекса на три тысячи мест, который станет крупнейшим в Подмосковье. В ЖК «Гусарская баллада» уже видны очертания образовательного кластера. В четырехэтажной школе, рассчитанной на 2,2 тысячи мест, помимо учебных кабинетов, предусмотрены два спортивных зала, лаборантские, мастерские и интерактивные классы, актовый зал, библиотека с IT-зоной. Школа примет учеников уже 1 сентября 2023 года.

По соседству с будущей школой строится детсад на 400 мест. В трехэтажном здании разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством. Строительство детского сада завершится к декабрю 2022 года.

«Самое важное для нас — постоянно контактировать с подрядными организациями. Там, где необходима наша помощь, быстро ее оказывать. Мы держим руку и на пульсе строительства детского сада в Кубинке. Там все также идет в соответствии с графиком, садик на 330 мест должны сдать в конце этого года», — подчеркнул Андрей Иванов.