Детский сад построят в ЖК «Центр-2» в Балашихе к 2024 году

По государственной программе в Подмосковье появится еще один новый детский сад — его построят в Балашихе, он будет рассчитан на 250 мест. Учреждение откроет свои двери в жилом комплексе «Центр-2». Уже найден подрядчик, который займется проектированием и работами по строительству.

«Контракт заключен с ООО „Автобытдор“. Проектирование и строительство детского сада будет осуществляться в рамках единой закупки, что позволит сократить общий срок строительства», — уточнили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Новый детский сад построят полностью на бюджетные средства. Ожидается, что первых воспитанников он сможет принять уже в 2024 году.

На территории нового здания появятся просторные группы со спальнями и детскими игровыми, несколько залов, в которых дошколята будут заниматься музыкой и спортом, медицинские кабинеты, пищевой блок и необходимые для работы административные помещения.

Детский сад будет окружен благоустроенной территорией. На ней установят игровые и спортивные комплексы, высадят деревья и кустарники, а на жаркую погоду — теневые навесы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в Подмосковье откроют как минимум 12 новых школ.