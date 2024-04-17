Подмосковье 17 апреля 2024, 10:51 Детский сад построят в ЖК «Пятницкие луга» в Химках в этом году Группа "Самолет"

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Первый детский сад строят в химкинском жилом комплексе «Пятницкие луга». Дошкольное учреждение для 350 воспитанников готово на 70%.

По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, группа «Самолет» планирует сдать объект в третьем квартале 2024 года.

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Сейчас на строительной площадке трудятся 34 человека и пять машин. Завершаются работы по устройству фасада. Остекление выполнено, устройство кровли готово на 75%. Вместе с тем, строители завершили черновую отделку и приступили к чистовой. Начинается благоустройство территории.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,4 тысячи «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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