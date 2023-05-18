Подмосковье 18 мая 2023, 10:01 Детский сад построят в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе Пресс-служба ГК МИЦ

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Детский сад для 225 малышей построят в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе. Всего в жилом квартале появится две школы на 1,6 тысячи мест каждая и пять детских садов. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании площадью свыше 3,5 тысячи квадратных метров разместят десять групповых, рассчитанных на 15-25 мест каждая. В детском саду также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, помещения медблока и пищеблока, кружковые, пожарный пост и помещения охраны.

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Прилегающая территория также преобразится: там появятся теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. К этому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

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