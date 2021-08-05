05 августа 2021, 09:51
Детский сад построят на улице Фрунзе в Серпухове к 2023 году
Детский сад появится на улице Фрунзе в Серпухове. Его планируют построить к 2023 году.
Современный детский сад рассчитан на 250 ребят. Это отметила председатель областного комитета по конкурентной политике Елена Волкова.
Дошкольное учреждение откроют рядом с домом № 11 на улице Фрунзе.
Новые социальные центры строят с учетом уже современных стандартов.
До конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых учреждений.
В современных школах обустроят светлые классы и установят мультимедийное оборудование, а в детских садах подготовят удобные игровые комнаты и столовые.