facebook_pixel
    05 августа 2021, 09:51

    Детский сад построят на улице Фрунзе в Серпухове к 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Детский сад появится на улице Фрунзе в Серпухове. Его планируют построить к 2023 году.

    Детский сад построят на улице Фрунзе в Серпухове к 2023 году | Изображение 1

    Современный детский сад рассчитан на 250 ребят. Это отметила председатель областного комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

    Дошкольное учреждение откроют рядом с домом № 11 на улице Фрунзе.

    Новые социальные центры строят с учетом уже современных стандартов.

    До конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых учреждений.

    В современных школах обустроят светлые классы и установят мультимедийное оборудование, а в детских садах подготовят удобные игровые комнаты и столовые.