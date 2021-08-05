Детский сад построят на улице Фрунзе в Серпухове к 2023 году

Детский сад появится на улице Фрунзе в Серпухове. Его планируют построить к 2023 году.

Современный детский сад рассчитан на 250 ребят. Это отметила председатель областного комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Дошкольное учреждение откроют рядом с домом № 11 на улице Фрунзе.

Новые социальные центры строят с учетом уже современных стандартов.

До конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых учреждений.

В современных школах обустроят светлые классы и установят мультимедийное оборудование, а в детских садах подготовят удобные игровые комнаты и столовые.