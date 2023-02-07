Подмосковье 07 февраля 2023, 09:22 Детский сад построят на улице Энтузиастов в Волоколамске к августу

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Строительство детского сада на улице Энтузиастов продолжается в Волоколамске. Сейчас на объекте выкладывают стены, проводят коммуникации, а также приступили к фасадным и кровельным работам. Сдать его планируют в августе 2023 года.

Над строительством трудятся более 40 рабочих. Площадь детского сада составит две тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 125 человек.

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В здании обустроят игровые, медицинские и спальные комнаты, столовую, музыкальный зал и другие помещения.

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