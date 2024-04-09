Подмосковье 09 апреля 2024, 17:23 Детский сад построили вблизи квартала №2 в Люберцах Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили детский сад рядом с кварталом № 2 в Люберцах после завершения строительства. Он рассчитан на 140 мест.

Как рассказали в ведомстве, детский сад расположен в северо-востояной части города рядом с кварталом №2. Площадь здания составила три тысячи квадратных метров. В нем смогут комфортно разместиться шесть групп по 20-25 человек, в том числе две ясельные на 40 мест. Там также обустроили помещения для педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.

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Детский сад оборудован всем необходимым для образовательного процесса. На первом этаже создали удобную инфраструктуру для жителей с ограниченными возможностями.

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