Детский сад на 200 мест откроют в Мытищах. Его построили по новым стандартам

Современный детский сад № 79 подготовили к открытию в Мытищах. Ребят примут через несколько дней. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил воспитателей с наступающим 8 Марта и рассказал, что быстрое развитие региона требует своевременного открытия садов и школ.

Дошкольный центр построили на проспекте Астрахова. Все готово к встрече с воспитанниками. Это разгрузит очередь в детские сады в микрорайоне 17А.

Мне очень приятно, что мы можем видеться в таком просторном детском саду. Это всегда в радость. У нас регион растущий, мы только и успеваем, что строить школы, детские сады Андрей Воробьев.

Внутри обустроили помещения для развивающих занятий, залы для уроков музыки и спорта, столовую, кабинеты врача, психолога.

Новый детский сад рассчитан на 200 ребят — сейчас их уже набрали. Это воспитанники в возрасте от полутора до семи лет.

«У нас большая программа по детским садам продолжается. Мы порядка 70 откроем. И больших, и маленьких», — добавил Воробьев.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн уточнил, что в этом году свои двери распахнут более 40 школ и детских садов, а еще 24 капитально отремонтируют.

«Суммарно за год мы в детских садах создаем дополнительно 4,5 тысячи мест», — подчеркнул министр образования.

Губернатор Московской области сообщил, что во всех центрах образования стандарты должны быть достойными. Программа строительства и ремонта идет без пауз.

Когда мы открываем уже такие детские сады современные, понятно, что те, которые были построены 20 или 30 лет назад, нуждаются в реновации Андрей Воробьев.

Он поздравил воспитателей, которые будут работать в новом детском саду, с наступающим Международным женским днем.

«Я приехал, чтобы поздравить и воспитателей, и всех наших педагогов. Наступает 8 Марта — для нас это особый день. <…> Задача — все самое умное и востребованное внедрять. Будут ли это конструкторы или языки. Мотивация различная. Все это интересно и детям очень нравится — они включаются в это и развиваются. Очень рад вас видеть», — сказал губернатор.

По его словам, одна из важных задач — внедрение программы Preschool. Смысл ее в том, чтобы использовать в детских садах методики дошкольного образования.

Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.