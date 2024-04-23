Подмосковье 23 апреля 2024, 14:33 Детский сад открыли в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе Группа "Самолет"

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Детский сад в ЖК «Горки Парк» Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию. Разрешение получила группа компаний «Самолет». Учреждение способно принять 350 детей и построено в рамках общего плана развития территории.

Трехэтажное здание детского сада общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров сочетает в себе 15 групповых помещений со всеми удобствами, включая спальни, буфет, раздевалки, санузлы и игровую комнату. Для музыкальных и физкультурных занятий предусмотрены отдельные помещения, а медицинская помощь будет оказываться в специально оборудованном кабинете. Также в здании есть столовая, кабинеты логопеда и психолога. Для удобства родителей на первом этаже устроен зал ожидания.

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Территория вокруг детского сада обустроена и озеленена. В игровой зоне предусмотрено 15 индивидуальных площадок для прогулок детей, оснащенных современным игровым оборудованием и теневыми навесами.

ЖК «Горки Парк» расположен в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. В рамках проекта также планируется построить полноценную социальную инфраструктуру, включая три школы для 3,7 тысячи учеников, шесть детских садов для 1,8 тысячи детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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