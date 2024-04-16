Подмосковье 16 апреля 2024, 13:39 Детский сад № 55 в Одинцове откроется после ремонта 1 сентября Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Подходит к завершению капитальный ремонт в детском саду № 55 в Одинцове. Открытие запланировано на 1 сентября.

Этот детский сад построили еще в 1972 году. Здание требовало капитального ремонта, поэтому объект включили в президентскую программу.

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Сейчас на объекте завершены основные работы, а строители налаживают инженерные системы. К сентябрю детский сад будет полностью готов принять воспитанников.

«Совсем скоро мои малыши пойдут в садик рядом с домом. Тут очень хорошие педагоги. С нетерпением ждем открытия осенью», — поделилась жительница Одинцова Виктория Дмитриевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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