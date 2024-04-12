12 апреля 2024, 19:01
Детский сад на улице Колпакова в Мытищах введут в эксплуатацию в июне
Строительство детского сада на 250 мест на улице Колпакова в Мытищах завершено на 97%. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне.
Этот социальный проект является долгожданным событием для жителей микрорайона № 17, поэтому администрация городского округа следит за соблюдением сроков строительства.
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На площадке работают 52 специалиста. Они занимаются пуско-наладочными работами, установкой и размещением мебели, а также подключением оборудования на пищеблоке. В то же время идет окончание работ по благоустройству территории вокруг детского сада.
Подрядчик приступил к благоустройству парковки и тропинок, ведущих к дошкольному учреждению. Планируется, что к концу апреля все ключевые работы завершат.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.
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