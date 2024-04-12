Подмосковье 12 апреля 2024, 19:01 Детский сад на улице Колпакова в Мытищах введут в эксплуатацию в июне

Читать 360tv в

Строительство детского сада на 250 мест на улице Колпакова в Мытищах завершено на 97%. Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне.

Этот социальный проект является долгожданным событием для жителей микрорайона № 17, поэтому администрация городского округа следит за соблюдением сроков строительства.

Реклама

На площадке работают 52 специалиста. Они занимаются пуско-наладочными работами, установкой и размещением мебели, а также подключением оборудования на пищеблоке. В то же время идет окончание работ по благоустройству территории вокруг детского сада.

Подрядчик приступил к благоустройству парковки и тропинок, ведущих к дошкольному учреждению. Планируется, что к концу апреля все ключевые работы завершат.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».