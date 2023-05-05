Подмосковье 05 мая 2023, 10:52 Детский сад на улице Академика Легостаева достроили в Королеве фото минстроя мо

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Новый детский сад на улице Академика Легостаева достроили в Королеве. Дошкольное учреждение примет 250 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительно-монтажные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Детский сад готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

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В современном трехэтажном здании для каждой группы организованы: спальня, игровая, раздевалка, буфет и туалет. В детском саду также расположились залы для занятий физкультурой и музыкой, помещения для развивающих занятий и медблок.

Прилегающую территорию также благоустроили: там организовали спортивную и игровую площадки, зону для прогулок и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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