05 мая 2023, 10:52
Детский сад на улице Академика Легостаева достроили в Королеве
Новый детский сад на улице Академика Легостаева достроили в Королеве. Дошкольное учреждение примет 250 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительно-монтажные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Детский сад готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
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В современном трехэтажном здании для каждой группы организованы: спальня, игровая, раздевалка, буфет и туалет. В детском саду также расположились залы для занятий физкультурой и музыкой, помещения для развивающих занятий и медблок.
Прилегающую территорию также благоустроили: там организовали спортивную и игровую площадки, зону для прогулок и отдыха.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
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Детские сады
Королев
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