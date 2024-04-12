Подмосковье 12 апреля 2024, 16:45 Детский сад на Школьной улице в Щелкове достроят к декабрю Министерство строительного комплекса Московской области

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Строительство детского сада на Школьной улице продолжатеся в Щелкове. Учреждение будет рассчитано на 220 мест и откроется к концу этого года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас рабочие ведут укладку стен и обустраивают коммуникации. Готовность объекта превысила 30%.

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Детский сад будет рассчитан на 11 групп детей от 1,5 до семи лет. В здании площадью около четырех тысяч квадратных метров обустроят помещения охраны, медблок, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также другие помещения.

На территории установят игровые и спортивные площадки. Завершить работы планируют к декабрю.

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