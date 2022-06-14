Детский сад на 250 мест построят в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

Еще один детский сад появится в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске. Он примет 250 воспитанников. Дошкольный центр построят к концу 2023 года.

Детский сад станет вторым на территории жилого комплекса. Первый уже ввели, он рассчитан на 250 мест.

Вместе с тем идет строительство школы, которая сможет принять 1250 учеников. Это отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она уточнила, что в новом детском саду сформируют 11 групп. Их будут посещать ребята в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят игровые залы, спальни, раздевалки, буфет.

В дошкольном центре появятся кабинеты врача, логопеда и психолога. Будут работать залы для занятий музыкой и физкультурой.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там раскинется прогулочная зона, на которой установят 11 индивидуальных площадок с игровым оборудованием. Сделают спортивное пространство, разделенное для младших и старших групп.

Застройщик — группа «Самолет». Компания планирует достроить детский сад в четвертом квартале следующего года.