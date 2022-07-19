Детский сад на 340 мест откроют в Подольске к 1 сентября

Строительство детского сада-долгостроя на 340 мест на улице Колхозной в Подольске вскоре завершат. Планируется, что объект введут в эксплуатацию к 1 сентября, сообщила пресс-служба Минстроя Московской области.

Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке помещений.

В трехэтажном здании детского сада, рассчитанного на 340 воспитанников, будут размещены групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, актовый и физкультурный залы, пищеблок, медицинские, методические и административные кабинеты. Прилегающую территорию компклексно благоустроят, установят игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Детский сад на улице Колхозной оставил недостроенным инвестор, завершали строительство объекта в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли вдвое.