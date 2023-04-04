Подмосковье 04 апреля 2023, 17:11 Детский сад на 330 мест построят в микрорайоне Катюшки в Лобне в 2024 году

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В Лобне в микрорайоне Катюшки приступили к строительству трехэтажного детского сада на 330 мест. Возвести объект планируют в 2024 году.

На данном этапе подрядчик занимается планировкой территории, а также устройством котлована, подъездных путей и мест хранения материалов.

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В здании площадью пять тысяч квадратных метров появятся 14 групп для детей от 1,5 до семи лет, физкультурный и актовый залы, пищеблок, медицинский и методические кабинеты, прачечная, инвентарные и технические помещения. Территорию также благоустроят: рядом с детским садом разместят теневые навесы, игровые комплексы и спортивные площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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