Детский сад на 300 мест построят в Домодедове

В селе Ям (городской округ Домодедово) появится детсад на 300 мест. В него будут принимать маленьких воспитанников до трехлетнего возраста. Об этом сообщил Владислав Гордиенко, министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству.

«Мособлархитектурой выдан градостроительный план земельного участка для реализации детского сада в селе Ям городского округа Домодедово на 300 мест с группой для детей раннего возраста — до трех лет», — рассказал он.

Министр отметил, что специалисты уже приступили к проектированию соцобъекта.

Общая площадь здания, в котором будет три этажа, составит около 4000 квадратных метров. Его реализуют в составе ЖК «Прибрежный парк», жильцы комплекса смогут пользоваться услугами детсада.

В Мытищах построят школу на 1100 мест и три детских сада. Планируется, что строительные работы завершатся до 2024 года.