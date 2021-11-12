Новую школу на 1100 мест и 3 детских сада планируют построить в Мытищах до 2024 года

В Мытищах планируют построить общеобразовательную школу на 1100 мест и три новых детсада в 2023–2024 годах. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Гордиенко уточнил, что Мособлархитектурой выдан ряд градостроительных планов земельных участков для реализации этих объектов.

«В соответствии с выданным градпланом в Мытищах по первому Рупасовскому переулку планируется к строительству общеобразовательная школа на 1100 мест общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. Реализация объекта запланирована на 2024 год в рамках подмосковной госпрограммы „Строительство объектов социальной инфраструктуры“, на сегодняшний день ведется проектирование соцобъекта», — сообщил Владислав Гордиенко.

Также в Мытищах в период 2023–2024 гг. планируют возвести три новых дошкольных учреждения. Большой детский сад на 510 мест появится в поселке Нагорное, садик на 320 мест построят восточнее деревни Погорелки. Третий объект дошкольного образования будет рассчитан на 250 мест и расположится на улице Колпакова в Мытищах. По соцобъектам проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для стадии проектирования, уточнил Гордиенко.