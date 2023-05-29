Подмосковье 29 мая 2023, 14:41 Детский сад на 250 мест в Ступине достроят в этом году МИСК

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В Ступине завершают строительство детского сада на 250 мест. Дошкольное учреждение находится на улице Службина, сообщили в Мособлархитектуре.

«Общая площадь здания составит более 3,8 тысячи квадратных метров. В здании разместятся просторные групповые помещения, кружковые, на территории ведется комплексное благоустройство с организацией площадок для подвижных игр и беседок», — заявил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В будущем сад будут посещать 12 групп. В здании обустроят колясочные, пищеблок, залы для занятий музыкой и спортом, медблок и помещения для администрации.

«Нейтральное колористическое решение фасадов здания становится идеальным фоном для ярких оттенков откосов оконных проемов, выполненных из оцинкованной стали», — сообщила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

При этом помещения для занятий ориентировали на юго-восток, а окна бытовых, служебных и технических помещений — на северо-запад. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее стройплощадку детского сада посещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Речь идет о дошкольном учреждении в микрорайоне Дубки.

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