Детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году | 360°

08 ноября 2022, 18:23
Детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году
В Подольске приступили к строительству фундамента детского сада на 250 мест, его возведут на улице Вокзальной. Об этом сообщила пресс-служба Министроя Московской области.
«На объекте выполняются работы по устройству подбетонки фундаментной плиты. Работы в графике», — рассказали в ведомстве.
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Детский сад в Подольске строят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью более 3,7 тысячи квадратных метров разместятся 12 групп для детей от полутора до семи лет. В саду обустроят групповые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога и логопеда, класс детского творчества и медкабинет.
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Также в рамках благоустройства будут оборудованы игровые площадки с беседками и навесами для прогулок, спортплощадка.
Завершение строительства запланировано на 2023 год, отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Воробьев рассказал, что новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроется в 2023 году.
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