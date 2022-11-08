Детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 18:23 Детский сад на 250 мест построят в Подольске в 2023 году пресс-служба Министроя Московской области

Читать 360tv в

В Подольске приступили к строительству фундамента детского сада на 250 мест, его возведут на улице Вокзальной. Об этом сообщила пресс-служба Министроя Московской области.

«На объекте выполняются работы по устройству подбетонки фундаментной плиты. Работы в графике», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Детский сад в Подольске строят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью более 3,7 тысячи квадратных метров разместятся 12 групп для детей от полутора до семи лет. В саду обустроят групповые и спальные помещения, музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога и логопеда, класс детского творчества и медкабинет.

Реклама

Также в рамках благоустройства будут оборудованы игровые площадки с беседками и навесами для прогулок, спортплощадка.

Завершение строительства запланировано на 2023 год, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Воробьев рассказал, что новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроется в 2023 году.