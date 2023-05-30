Подмосковье 30 мая 2023, 10:21 Детский сад на 250 мест построили в микрорайоне имени Ногина в Серпухове

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Детский сад «Знайка» построили в микрорайоне имени Ногина в Серпухове. Учреждение на 250 мест уже готовится к открытию.

Сейчас в здании нового детского сада идет генеральная уборка. Школа № 10, к которой садик относится, уже проводит набор детей от полутора до шести лет.

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Через несколько дней комиссия примет решение, когда можно будет открыть детский сад. Так, на следующей неделе планируется комплексная проверка проделанной работы. Это объект находится на контроле у главы муниципалитета и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Мебель и оборудование соответствуют всем санитарным требованиям, на кроватях уже лежат постельные принадлежности. Для развития детей закупили компьютеры и образовательные игры. Также садик подключен к системе видеонаблюдения. Осталось закончить озеленение — по периметру забора посадят клены и кусты сирени.

Напомним. ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что первый детский сад в микрорайоне Дубки в Ступине откроют летом.

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