12 ноября 2022, 21:45
Детский сад на 235 мест начали строить в Новых Котельниках
Скоро на месте большой стройки в микрорайоне Новые Котельники появится детский сад на 235 мест. Строители залили фундамент здания и закладывают железобетонные плиты в будущих подвальных помещениях. Глава округа Сергей Жигалкин проверил ход строительства.
Сейчас в строительстве задействованы два автомобильных крана, 25 монолитчиков и два инженера.
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Всего в новом детском саду в микрорайоне Новые Котельники будет четыре этажа. Он будет оборудован всем необходимым — спортивными и музыкальными залами, кабинетами врачей, педагогов — логопеда и психолога. Также обустроят пищевой блок. Финансирование объекта полностью осуществляют из внебюджетных источников.
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Ранее сообщалось, что детский сад на 320 мест в Раменском сделали муниципальным.
Строительство
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