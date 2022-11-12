Подмосковье 12 ноября 2022, 15:05 Детский сад на 320 мест в Раменском сделали муниципальным

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В Раменском застройщик возвел целый микрорайон, а о социальных объектах для жителей не позаботился. Единственное, что появилось, — детский сад, но и тот не работал. Спустя три года судебных тяжб администрации удалось сделать дошкольное учреждение муниципальным. Об этом глава округа Виктор Неволин рассказал на встрече с жителями.

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«Детский сад после многолетних судебных тяжб наконец-то готов к тому, чтобы он принял детей. Остались совсем маленькие формальности, которые будут сняты в течение двух-трех дней, и мы на следующей неделе его открываем для наполнения групп полностью детьми, которые проживают в ТУ „Островцы“», — рассказал глава Раменского Виктор Неволин.

Детский сад № 18 — самое большое дошкольное учреждение в округе. Он рассчитан на 320 ребят. На трех этажах есть все для воспитания и развития малышей: большие группы, бассейн, актовый и спортивный залы, компьютерный класс. Сейчас ребята приходят в сад только на четыре часа. На следующей неделе запустят пищеблок — и учреждение заработает в штатном режиме.

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