Подмосковье 08 апреля 2024, 18:39 Детский сад на 220 мест построят в поселке ВНИИСОК в Одинцовском округе Детский сад на 220 мест построят в поселке ВНИИСОК в Одинцовском округе Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Детский сад № 6 в поселке ВНИИСОК признали аварийным. Вскоре на месте старого здания построят новое дошкольное образовательное учреждение на 220 мест.

«Капитальный ремонт на семи тысячах квадратных метров и его восстановление просто экономически нецелесообразны. Ждем заключительную подготовку документов со стороны Одинцовского округа, в 2026 году планируем ввести учреждение в эксплуатацию», — рассказал министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

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Депутат Государственной Думы Алла Полякова, министр образования региона Илья Бронштейн и заместитель главы Одинцовского округа Олег Дмитриев провели встречу с жителями муниципалитета в местном штабе партии «Единая Россия». Представители ведомств обсудили вопросы строительства социальных объектов и ремонт образовательных учреждений.

Жители также поинтересовались, когда сдадут в эксплуатацию дополнительный корпус школы «Надежда» для детей с ограниченными возможностями здоровья, завершат пристройку к Дубковской школе и какова судьба детского сада № 3 в Звенигороде.

«Действительно некоторые школы устарели, где-то есть вторая смена, и эти вопросы, конечно, требуют решения. Также по видео-конференц-связи к нам подключились жители Подмосковья. Все проблемные вопросы возьмем на контроль и будем отслеживать, чтобы они нашли свое решение», — подвела итоги встречи Алла Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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