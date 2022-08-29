Детский сад-долгострой в Подольске откроют в сентябре

На финишную прямую в Подольске вышли работы по строительству детского сада-долгостроя, который располагается в микрорайоне Красная горка. Открыть его планируется в начале сентября, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«В настоящее время на объекте ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования, сборка и расстановка мебели», — сказал он.

Трехэтажное здание детского сада рассчитано на 340 воспитанников. В нем есть просторные группы, игровые и спальные комнаты, несколько залов, пищеблок, а также множество кабинетов. На прилегающей территории уже выполнили все работы по благоустройству — там установили теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, высадили деревья и кусты.

Детский сад, который расположен на улице Колхозной, остался недостроенным еще с 2017 года, когда его оставил инвестор-застройщик. Чтобы возобновить строительство, было принято решение о включении этого здания в государственную программу Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о 42 тысячах первоклассников, которые пойдут в школы Подмосковья в этом году. Всего учреждения примут свыше миллиона учеников.