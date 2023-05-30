Подмосковье 30 мая 2023, 22:52 Детский омбудсмен Подмосковья разъяснил матерям порядок общения несовершеннолетних с бывшими супругами Пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вместе с врио руководителя Главного управления ФССП России по региону Андреем Тагаевым провели прием. Они объяснили шести матерям порядок общения несовершеннолетних с бывшими супругами.

Некоторых родительниц интересовали вопросы о взыскании задолженности по алиментам.

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«Такие трехсторонние встречи — уполномоченный, главный судебный пристав, гражданин — позволяют многие сложные вопросы снять непосредственно во время приема», — заявила Мишонова.

Помимо общения с матерями Мишонова и Тагаев смогли пообщаться по телефону и с должниками по алиментам.

«Иногда такие простые приемы дают очень хорошие результаты и позволяют установить контакт между сторонами», — сообщила детский омбудсмен.

По ее словам, путем переговоров удалось устроить встречу бабушки с внуком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей смогут отдохнуть этим летом бесплатно.

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