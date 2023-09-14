14 сентября 2023, 14:44
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова высоко оценила работу губернатора Андрея Воробьева
Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья после победы на выборах. Церемонию посетила уполномоченный по защите прав ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она обратила внимание на преображение региона под руководством действующего главы.
«Я горжусь тем, что последние семь лет работаю в команде губернатора. Не замечать перемены невозможно. Я сама родом из Московской области и я помню, чего не было в регионе и что стало нормой и высокими стандартами», — отметила Мишонова.
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Также детский омбудсмен отметила уровень самоотдачи и ответственности Андрея Воробьева при решении вопросов по благоустройству, комфорту, безопасности и других. Нужно не терять темп и следовать заданным стандартам.
Андрей Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги он поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».
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Андрей Воробьев
Выборы в Подмосковье — 2023
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