Подмосковье 03 марта 2023, 10:26 Детский омбудсмен Мишонова встретилась со студентами в филиале МГИМО в Одинцове

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Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала делегатам «Модели ООН МГИМО — Одинцово» о том, как стала уполномоченным. Во второй день сессии также прошли другие заседания и мероприятия.

Ксения Мишонова рассказала, что в детстве мечтала стать журналистом, и ей это почти удалось — она работала вместе с Владом Листьевым и Леонидом Парфеновым. Она не может пройти мимо чужой беды, и это качество помогло ей стать омбудсменом.

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«Ваша судьба в ваших руках. Все, что с вами случится, — это ваш человеческий фактор. 99,9% зависит от вас. Какая будет ваша жизнь. Успешная, не успешная, будете ли вы счастливы», — сказала она.

Во второй день сессии «Модель ООН МГИМО — Одинцово» также прошли несколько заседаний. В ходе одного из них ученик школы из Лесногорска Дмитрий Дудченко рассказал о проблемах продовольственной безопасности.

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