Подмосковье 19 мая 2023, 09:54 Детский благотворительный забег пройдет в Солнечногорске 28 мая

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Детский благотворительный забег «Круг Солнца» пройдет в Солнечногорске 28 мая. Соревнования приурочат ко Дню защиты детей.

Забег пройдет на стадионе «Металлург» в 10:00. Принять участие смогут дети в возрасте до 12 лет включительно. Старты для каждого из возрастов будут проходить отдельно.

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Все участники на финише получают медаль. А победители на дистанции две тысячи метров вместе с медалью получат диплом и подарки.

Для детей проведут зарядку, развлекательную программу, конкурсы, эстафеты и мастер-классы.

Забег для участников будет бесплатным, а спонсорские средства направят на помощь Артему Симонову, страдающему адренолейкодистрофией.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте забега. Количество участников ограничено. Также можно зарегистрироваться в качестве волонтера для помощи в организации мероприятия по ссылке или по телефону: 8 (915) 021-09-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети участников СВО и ребята из малообеспеченных семей бесплатно отдохнут в летних лагерях.

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